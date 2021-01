Per le scuole superiori il rientro in classe procede a passo lento (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Molte proteste per rientrare in classe, poche per continuare con la didattica a distanza. Aperture, nuove chiusure, aperture su decisione dei Tar e del Consiglio di Stato, nuove ordinanze dei governatori. Continua sotto il segno del caos il ritorno del mondo della scuola verso la normalità, soprattutto per quanto riguarda gli studenti degli istituti superiori di secondo grado. Da lunedì 18 gennaio, comunque, si torna in aula nelle superiori, con presenze del 50%, nelle regioni Lazio, Piemonte, Molise ed Emilia Romagna (in quest'ultima regione su decisione del Tribunale amministrativo regionale). Queste quattro regioni si aggiungono a Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta che, come da indicazioni del governo, avevano dato il via libera alla presenza al 50% l'11 gennaio scorso, e all'Alto Adige, che in pratica aveva fatto da regione ... Leggi su agi (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Molte proteste per rientrare in, poche per continuare con la didattica a distanza. Aperture, nuove chiusure, aperture su decisione dei Tar e del Consiglio di Stato, nuove ordinanze dei governatori. Continua sotto il segno del caos il ritorno del mondo della scuola verso la normalità, soprattutto per quanto riguarda gli studenti degli istitutidi secondo grado. Da lunedì 18 gennaio, comunque, si torna in aula nelle, con presenze del 50%, nelle regioni Lazio, Piemonte, Molise ed Emilia Romagna (in quest'ultima regione su decisione del Tribunale amministrativo regionale). Queste quattro regioni si aggiungono a Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta che, come da indicazioni del governo, avevano dato il via libera alla presenza al 50% l'11 gennaio scorso, e all'Alto Adige, che in pratica aveva fatto da regione ...

