Ora può decollare il ‘partito di centro’ (Di domenica 17 gennaio 2021) Come recita un vecchio proverbio, “non tutto il mal vien per nuocere”. L’azione destabilizzante ed irresponsabile del partito personale di Renzi, com’è evidente a quasi tutti gli italiani, può essere la scintilla decisiva che innesca la formazione di un nuovo soggetto politico. Una lista? Un partito? Un movimento? Ad oggi non si sa. Saranno le condizioni politiche a dire come si potrà declinare un rinnovato protagonismo di un’area che resta decisiva non solo per il sistema politico italiano ma per la stessa qualità della nostra democrazia. Un’area politica, culturale e di governo che dopo la fine della prima repubblica ha subito un’involuzione progressiva al punto che veniva bistrattata prima ancora di poterne parlare in pubblico. Il dogma del bipolarismo prima e l’avventodel populismo dopo hanno, di fatto, soppiantato non solo un eventuale partito di centro ma hanno contribuito ad ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Come recita un vecchio proverbio, “non tutto il mal vien per nuocere”. L’azione destabilizzante ed irresponsabile del partito personale di Renzi, com’è evidente a quasi tutti gli italiani, può essere la scintilla decisiva che innesca la formazione di un nuovo soggetto politico. Una lista? Un partito? Un movimento? Ad oggi non si sa. Saranno le condizioni politiche a dire come si potrà declinare un rinnovato protagonismo di un’area che resta decisiva non solo per il sistema politico italiano ma per la stessa qualità della nostra democrazia. Un’area politica, culturale e di governo che dopo la fine della prima repubblica ha subito un’involuzione progressiva al punto che veniva bistrattata prima ancora di poterne parlare in pubblico. Il dogma del bipolarismo prima e l’avventodel populismo dopo hanno, di fatto, soppiantato non solo un eventuale partito di centro ma hanno contribuito ad ...

ZZiliani : Per andare peggio, ora #Fonseca può soltanto inserire #Renzi. #LazioRoma - lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - ZZiliani : S.O.S., si salvi chi può! Dopo #Paratici, #Chiappero e #Turco (indagati) e Cherubini, ora nelle carte di #Cantone s… - PollariDaniele : Ora può decollare il ‘partito di centro’ | L'HuffPost - GRivia22 : @RynaRaptor Sisi, infatti si tifa Parma d’ora in poi, però finché non è ufficiale non ci credo, questo può darsi ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it