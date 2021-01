Monticello Brianza | ' La passione per il delitto' porta in streaming Donato Carrisi

(Di domenica 17 gennaio 2021)17 gennaio 2021 " Giorgio Bastonini con la prima presentazione nazionale del suo giallo "Uno strano pubblico ministero", appena uscito per Mondadori. E' il primo incontro, in ...

Grandi nomi in arrivo per il festival di narrativa poliziesca di Villa Greppi: Bastonini, Guaitamcchi, Andò, Avoledo, Pastor, Carrisi e Scotti ...MERATE - Dalla Fondazione 3 milioni di euro per intervenire a sostegno del settore culturale. Fra le iniziative beneficiarie c'è anche quella del Consorzio Brianteo Villa Greppi di Monticello Brianza ...