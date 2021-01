Milan | Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid

(Di domenica 17 gennaio 2021) Nemmeno il tempo di salutare il rientro di Zlatan Ibrahimovic, in campo a Cagliari dal primo minuto, che ilperde in un solo colpo. Il trequartista turco e l'esterno francese sono infatti risultatial-19 e sono stati immediatamente messi in quarantena dal club. Tutti negativi i tamponi molecolari effettati al resto della squadra. Siachesalteranno quindi certamente la sfida di lunedì a Cagliari e quella contro l'Atalanta. Oltre a loro sono ancora alle prese con ilsia Rebic che Krunic."AC- il comunicato della società rossonera - comunica cheÇalhanoglu eHernández sono ...

