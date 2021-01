Milan, Calhanoglu e Theo Hernández positivi al coronavirus | News (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Brutte notizie per Stefano Pioli in vista di Cagliari-Milan: Hakan Calhanoglu e Theo Hernández risultati positivi al molecolare Milan, Calhanoglu e Theo Hernández positivi al coronavirus News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Brutte notizie per Stefano Pioli in vista di Cagliari-: Hakanrisultatial molecolarealPianeta

AntoVitiello : #Milan, allenamento in gruppo per #Saelemaekers. In gruppo anche #Hernandez mentre non si è allenato #Calhanoglu - marcoconterio : ?????? Fiducia crescente per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il #Milan. Fissato un nuovo summit per la prossima se… - AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden… - RDKassa : RT @AntoVitiello: AC Milan comunica che Hakan #Çalhanoglu e Theo #Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri… - elforokeegan21 : RT @AntoVitiello: AC Milan comunica che Hakan #Çalhanoglu e Theo #Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri… -