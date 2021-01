Mandzukic, le valutazioni erano semplicemente un…contratto: grande colpo per il Milan, visite pronte (Di domenica 17 gennaio 2021) Mario Mandzukic e il Milan: eccolo! Le notizie vanno difese, anche e soprattutto quando ci sono quelli che, senza sapere, salgono sul ponte e sentenziano. “Mandzukic al Milan non si fa”, abbiamo ascoltato anche questo da autorevolissimi addetti ai lavori che dovrebbero essere sempre molto attenti alle questioni che seguono, dovrebbero seguire, ogni giorno, minuto per minuto e secondo per secondo. Sportitalia ha dato, in assoluta anteprima, con Gianluigi Longari la notizia di Mario Mandzukic al Milan, difendendola con forza: era il 13 gennaio, ore 23,18. Poi si sono accodati tutti ma ci spiace per chi ha preso le distanze bollandola come una boutade. Beh, boutade: ora andrebbe utilizzato un altro termine. Sono partiti i cori della serie: il Milan sta valutando, i ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Marioe il: eccolo! Le notizie vanno difese, anche e soprattutto quando ci sono quelli che, senza sapere, salgono sul ponte e sentenziano. “alnon si fa”, abbiamo ascoltato anche questo da autorevolissimi addetti ai lavori che dovrebbero essere sempre molto attenti alle questioni che seguono, dovrebbero seguire, ogni giorno, minuto per minuto e secondo per secondo. Sportitalia ha dato, in assoluta anteprima, con Gianluigi Longari la notizia di Marioal, difendendola con forza: era il 13 gennaio, ore 23,18. Poi si sono accodati tutti ma ci spiace per chi ha preso le distanze bollandola come una boutade. Beh, boutade: ora andrebbe utilizzato un altro termine. Sono partiti i cori della serie: ilsta valutando, i ...

