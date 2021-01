Live-Non è la d’Urso torna in onda il 17 gennaio 2021: tutti gli ospiti (Di domenica 17 gennaio 2021) Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia, Live-Non è la d’Urso torna in onda su Canale 5. La scorsa settimana in prime time c’è stato spazio per l’intervista esclusiva a Papa Francesco e Barbara d’Urso,ha quindi ritardato il suo ritorno in prima serata di una settimana. Ma oggi inizia l’edizione 2021 di Live, con la puntata del 17 gennaio ricca di ospiti. Come sempre alcune delle anticipazioni sono arrivate proprio da Pomeriggio 5. Durante il programma pomeridiano, la conduttrice ha rivelato alcune delle anticipazioni di questa nuova puntata di Live-Non è la d’Urso, scopriamole insieme! A Live-Non è la d’Urso Sandra Milo presenta il suo fidanzato Nella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 gennaio 2021) Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia,-Non è lainsu Canale 5. La scorsa settimana in prime time c’è stato spazio per l’intervista esclusiva a Papa Francesco e Barbara,ha quindi ritardato il suo ritorno in prima serata di una settimana. Ma oggi inizia l’edizionedi, con la puntata del 17ricca di. Come sempre alcune delle anticipazioni sono arrivate proprio da Pomeriggio 5. Durante il programma pomeridiano, la conduttrice ha rivelato alcune delle anticipazioni di questa nuova puntata di-Non è la, scopriamole insieme! A-Non è laSandra Milo presenta il suo fidanzato Nella ...

