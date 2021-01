Inter-Juventus | streaming e tv | dove vedere la 18a giornata di Serie A

(Di domenica 17 gennaio 2021)– Come seguire la partita ine tvine in tv: eccovederla– L’incontro tra le due … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - dqbullin : @bianconeristore Inter 1-2 Juventus (Lautaro, Morata, Ronaldo) #BNCNRQuiz - oluwafemigerman : Today's #SerieA Fixtures Napoli v Fiorentina 12:30pm Crotone v Benevento 3pm Sassuolo v Parma… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

Ecco le famose grandi partite in cui la Roma ha fatto poco, subendo tanto: Roma-Juventus 2-2, Napoli-Roma 4-0, Milan-Roma 3-3, Atalanta-Roma 4-1, Roma-Inter 2-2, Lazio-Roma 3-0, poi possiamo ...Parole dolci tra Conte e Pirlo in una sfida dove il pari vale una sconfitta. Due società con la testa non solo al campo ...