In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio: Segre: “Sono indignata, vado a Roma per la fiducia a Conte” (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Intervista. Liliana Segre “Italia in pericolo, io a Roma per votare la fiducia a Conte” È domenica mezzogiorno. La senatrice a vita Liliana Segre, 90 anni, è appena tornata a casa dopo aver partecipato alla raccolta di coperte, indumenti e cibo per i senzatetto promossa da Daniele Nahum di fronte al Memoriale della Shoah di Milano, sorto intorno a quel binario 21 della Stazione Centrale da cui fu anche lei di Gad Lerner Ma mi faccia di Marco Travaglio Gombloddo! “Il tentativo di buttare la crisi su di me sta diventando imbarazzante” (Matteo Renzi, Segretario Iv, Mezz’ora in più, Rai3, 17.1).Lui non voleva: è stata la Bellanova. Anzi no, Scalfarotto. Il gioco delle coppie. “Nasce il governo Conte-Mastella” (Renzi, La Stampa, 13.1). Il governo Renzi-Verdini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Intervista. Liliana“Italia in pericolo, io aper votare la” È domenica mezzogiorno. La senatrice a vita Liliana, 90 anni, è appena tornata a casa dopo aver partecipato alla raccolta di coperte, indumenti e cibo per i senzatetto promossa da Daniele Nahum di fronte al Memoriale della Shoah di Milano, sorto intorno a quel binario 21 della Stazione Centrale da cui fu anche lei di Gad Lerner Ma mi faccia di Marco Travaglio Gombloddo! “Il tentativo di buttare la crisi su di me sta diventando imbarazzante” (Matteo Renzi,tario Iv, Mezz’ora in più, Rai3, 17.1).Lui non voleva: è stata la Bellanova. Anzi no, Scalfarotto. Il gioco delle coppie. “Nasce il governo-Mastella” (Renzi, La Stampa, 13.1). Il governo Renzi-Verdini ...

fattoquotidiano : Lo scoop svelò notizie coperte dal segreto istruttorio e in possesso soltanto di magistrati e investigatori [di… - fattoquotidiano : LA VIGILIA Domani la prova alla Camera senza rischi, al Senato verso la maggioranza semplice (il resto si cercherà… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - CapaGira : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio: Segre: “Sono indignata, vado a Roma per la fiducia a Conte” https://t.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio: Segre: “Sono indignata, vado a Roma per la fiducia a Conte” -