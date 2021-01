DIRETTA NAPOLI FIORENTINA/ Video streaming DAZN: partenopei avanti nei precedenti (Di domenica 17 gennaio 2021) DIRETTA NAPOLI FIORENTINA streaming Video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata di Serie A, si gioca allo stadio Maradona. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021): probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata di Serie A, si gioca allo stadio Maradona.

ZZiliani : Al #Napoli la giustizia sportiva aveva dato un -1 in classifica per aver rispettato le direttive anti-Covid. Alla… - sscnapoli : ?? | Coppa Italia, #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Giua di Olbia ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliFiorentina sarà diretta dall’arbitro Chiffi di Padova ?? - GialloRossa3 : RT @NapoliFemminile: ?? TODAY... IT'S MATCH DAY! ? AS Roma vs Napoli Femminile 11° giornata di #SerieAFemminile ?? Oggi - h.14:30 ?? Stadio… - robertosh63 : RT @ZZiliani: Al #Napoli la giustizia sportiva aveva dato un -1 in classifica per aver rispettato le direttive anti-Covid. Alla #Juventus,… -