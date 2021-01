Diletta Leotta e Can Yaman, altro indizio sulla storia d’amore: sono stati insieme a Napoli? (Di domenica 17 gennaio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? Spunta un altro indizio sui social: i due potrebbero aver trascorso una notte d’amore a Napoli L’anno si è aperto con una notizia di cronaca rosa clamorosa: la nota conduttrice televisiva Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman si starebbero frequentando. I due sono stati pizzicati insieme e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 gennaio 2021)e Canstanno? Spunta unsui social: i due potrebbero aver trascorso una notteL’anno si è aperto con una notizia di cronaca rosa clamorosa: la nota conduttrice televisivae l’attore turco Cansi starebbero frequentando. I duepizzicatie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto #dilettaleottamatteomammì - cirogalluccio2 : @LaGio___ @BarbaraColosimo La sigla della canzone sta solo nella storia di can quella di diletta leotta e pini daniele e nn è la stessa cosa - BarbaraColosimo : RT @LaGio___: Ma la sigla di Mina Settembre è anche la canzone che hanno messo oggi nelle storie Can Yaman e Diletta Leotta - berta95italy : #Canyaman innamorato: il gesto romantico per Diletta >>> -