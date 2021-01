Crisi di governo, Sandra Lonardo: "Contro di me i ventriloqui della malafede. Voterò la fiducia senza nulla in cambio" (Di domenica 17 gennaio 2021) “Voglio dire, ancora una volta, rispetto alle malelingue mediatiche, ai bugiardi di mestiere, ai ventriloqui della malafede, che non ho aperto alcuna trattativa per avere qualcosa, nessun Ministero, niente di niente. Voterò la fiducia perchè ritengo, in coscienza, che l’apertura della Crisi sia un atto ingeneroso verso le sofferenze che la nostra gente vive”. Lo dichiara, in una nota, la Senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, sindaco di Benevento. “Lo faccio - insiste - perché è giusto farlo, quasi per istinto, lo faccio, mentre, senza stile ed in modo provocatorio, le sezioni locali del PD e di 5 Stelle hanno fatto ieri una intesa per le prossime amministrative ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) “Voglio dire, ancora una volta, rispetto alle malelingue mediatiche, ai bugiardi di mestiere, ai, che non ho aperto alcuna trattativa per avere qualcosa, nessun Ministero, niente di niente.laperchè ritengo, in coscienza, che l’aperturasia un atto ingeneroso verso le sofferenze che la nostra gente vive”. Lo dichiara, in una nota, la Senatrice del Gruppo Misto,, moglie di Clemente Mastella, sindaco di Benevento. “Lo faccio - insiste - perché è giusto farlo, quasi per istinto, lo faccio, mentre,stile ed in modo provocatorio, le sezioni locali del PD e di 5 Stelle hanno fatto ieri una intesa per le prossime amministrative ...

