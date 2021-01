Coronavirus | in Danimarca identificato il primo caso di variante sudafricana In Francia superate le 70mila vittime

Leggi su open.online

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 94,4 milioni i casi totali diregistrati in tutto il mondo da inizio pandemia. Ciò significa che sono state contagiate 12.142 persone ogni milione. Di questi contagi, oltre 2 milioni e 20mila sono le persone morte per cause legate al Covid. I cinque Paesi più colpiti a livello internazionale sono gli Stati Uniti, l’India, il Brasile, la Russia e il Regno Unito. Usa JIM WATSON / AFPBiden: «Istituiremo migliaia di centri per la vaccinazione» «La mia amministrazione impegnerà le risorse necessarie per istituire migliaia di centri per vaccinare il maggior numero di persone il più rapidamente possibile». Queste la promessa che il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha affidato ai suoi canali social a pochi giorni dall’inizio del suo mandato. January 16, 2021 Biden ha poi parlato delle gravi difficoltà economiche della ...