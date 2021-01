Affari Tuoi, Melissa Satta punge Boateng in diretta: “Conoscevo un calciatore che…” (Di domenica 17 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi (Viva gli Sposi) e tra gli ospiti in studio c’era anche Melissa Satta. E nel corso della diretta non è stato possibile fare riferimento al suo matrimonio ormai finito con Kevin Prince Boateng. La showgirl è stata più volte negli ultimi mesi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 17 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio è andata in onda una nuova puntata di(Viva gli Sposi) e tra gli ospiti in studio c’era anche. E nel corso dellanon è stato possibile fare riferimento al suo matrimonio ormai finito con Kevin Prince. La showgirl è stata più volte negli ultimi mesi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

sportli26181512 : La frecciatina di Melissa Satta a Boateng: 'Conoscevo un calciatore, ma...': La frecciatina di Melissa Satta a Boat… - SerendipityNY_ : @cant199999 @ioandmyworld Mi sembra un po’ esagerato, gli vuole molto bene e non l’ha mai nascosto, il resto sono a… - infoitcultura : Melissa Satta ad Affari Tuoi, che frecciate a Boateng. Carlo Conti spiazzato, gelo in studio - Erix_Genovese : @RaffaeleFerro7 @CarloCalenda Ps vedo che sei un seguace di Calenda. Affari tuoi, ma non giudicare gli altri se non… - stuck_into_you : Affari tuoi dovrebbe fare uno speciale sugli invitati ai matrimoni altrimenti qui finiamo tutti in bancarotta -