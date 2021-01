Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021)16 GENNAIOORE 10.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA SULLA CASILINA IN PROSSIMITÀ DI FINOCCHIO E TORRE GAIA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL7– NAPOLI VIA FORMIA RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITÀ DI VILLA LITERNO, IL SERVIZIO È DUNQUE TORNATO REGOLARE. ED INFINE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL ...