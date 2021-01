Torregrossa | “Un debutto bellissimo | Augello ha messo un cross perfetto”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ernesto, attaccante appena sbarcato alla Sampdoria, è stato l’autore del gol vittoria nella sfida con l’Udinese. L’ex Brescia ha parlato così ai microfoni di DAZN: “È stato, sono entrato e siamo riusciti a pareggiare. Poi abbiamopressione all’Udinese,hauna grandissima palla, era solo da spingere in rete. Sono felice per la vittoria, dopo la sconfitta con lo Spezia era fondamentale vincere questa partita. I miei compagni mi hanno accolto benissimo, non mi aspettavo questo entusiasmo. Spero di essere solo all’inizio, questa squadra è forte e merita tanto. Io sono sempre positivo e cerco sempre di caricare i compagni. Il mister mi ha detto di entrare e giocare come so, mi ha stimolato questa frase. Mi dispiace solo di aver esordito senza pubblico, spero di ...