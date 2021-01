Olanda: si dimette il governo Rutte (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo dieci anni ininterrotti al potere, il premier olandese Mark Rutte si è dimesso oggi dal suo incarico a due mesi dalle legislative ed in piena crisi sanitaria per lo scandalo legato al bonus figli. Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo dieci anni ininterrotti al potere, il premier olandese Marksi è dimesso oggi dal suo incarico a due mesi dalle legislative ed in piena crisi sanitaria per lo scandalo legato al bonus figli.

RaiNews : #Olanda, scandalo frodi sul welfare: si dimette in blocco il governo - HuffPostItalia : Olanda: si dimette il governo Rutte, travolto dallo scandalo sui bonus figli - LegaSalvini : IN OLANDA SI DIMETTE IL PREMIER, ELEZIONI IL 17 MARZO. SOLO IN ITALIA NON SI PUO' VOTARE! - iosoioevoi : RT @LegaSalvini: IN OLANDA SI DIMETTE IL PREMIER, ELEZIONI IL 17 MARZO. SOLO IN ITALIA NON SI PUO' VOTARE! - DarkCigars : In #olanda il presidente si dimette perché ha fallito! In #italia il presidente ha fallito per oltre due anni e ad… -