Nuovo DPCM dal 16 gennaio Si a spostamenti verso seconda casa

Leggi su udine20

(Di sabato 16 gennaio 2021) Con sabato 16entra in vigore ile con lui le nuove regole e le nuove restrizioni. Si potrà raggiungere le seconde case, anche se si trovano in un’altra Regione e persino quelle in affitto. Ildice: “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. Il concetto di abitazion che era stato inserito neldi Natale, in aggiunta a domicilio e residenza, identifica perciò ogni tipo di. “per abitazione si intende dunque anche unadimora, anche in affitto”. Per questo motivo se dovrete raggiungere la vostra, potrete spostarvi liberamente, quando volete, andando anche in altre Regioni, a prescindere dal colore. Rimane però in vigore il numero di ...