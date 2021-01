Nasce Stellantis | effettiva fusione fra Fca e Peugeot

(Di sabato 16 gennaio 2021) Per effetto dellaExor, la holding della famiglia Agnelli, detiene oggi 449.410.092 azioni ordinarie di, che corrispondono al 14,4% sul capitale in circolazione

La fusione tra Fca e Peugeot, che porta alla nascita di Stellantis, è stata completata ed è effettiva da oggi. Lo rendono noto, in un comunicato congiunto, le due società. Stellantis sarà quotata da l ...I mercati europei hanno finito in discesa sia la seduta di venerdì sia l'ottava. A Milano finisce l'era Fca, lunedì il debutto di Stellantis. Petrolio in forte calo, spread chiude in ribasso a 114 pun ...