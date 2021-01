Marco Liorni sta male? La decisione di Rai 1 fa pensare

Leggi su chenews

(Di sabato 16 gennaio 2021)non sarà presente in studio ad Italia Sì, ladi Rai 1 spaventa i fan: come sta il conduttore e perché conduce da casa?, Fonte Foto: Instagram @Panico in Rai, dopo la positività di Serena Bortone al Covid-19 la conduttrice è stata costretta a condurre Oggi è un altro giorno, stessa sorte toccò a Carlo Conti. Per questo motivo ladi Viale Mazzini di lasciare a casa il conduttore di Italia Sì ha messo in allarme i telespettatori di Rai 1 che si domandano come stia. A fare chiarezza sul suo stato di salute ci pensa lo stesso conduttore che si dilunga anche sullain merito al suo programma, ecco quello che è ...