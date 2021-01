LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: a metà della seconda manche guida Aerni. Gross punta alla top ten. Out Moelgg (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 13.01: All’intermedio Meillard ha 15 centesimi di ritardo 13.00: Il francese Muffat-Jeandet recupera qualcosa nel finale ed è quinto con 35 centesimi di ritardo. Ora Meillard 13.00: Muffat-Jeandet all’intermedio ha un ritardo di 53 centesimi 12.58: Tocca con lo scarpone Strolz ed esce di fatto di scena. Riparte e poi esce dopo l’intermedio. Ora Muffat-Jeandet 12.57: Tutto perfetto fino alle ultime tre o quattro porte per il britannico Ryding che riesce a restare al comando ma solo con 6 centesimi di vantaggio su Aerni e ne aveva 66 all’ultimo rilevamento. Ora Strolz 12.56: Ryding all’intermedio ha un vantaggio di 56 centesimi 12.54: Errore dopo l’intermedio per Pertl che perde tanti decimi ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 13.01: All’intermedio Meillard ha 15 centesimi di ritardo 13.00: Il francese Muffat-Jeandet recupera qualcosa nel finale ed è quinto con 35 centesimi di ritardo. Ora Meillard 13.00: Muffat-Jeandet all’intermedio ha un ritardo di 53 centesimi 12.58: Tocca con lo scarpone Strolz ed esce di fatto di scena. Riparte e poi esce dopo l’intermedio. Ora Muffat-Jeandet 12.57: Tutto perfetto fino alle ultime tre o quattro porte per il britannico Ryding che riesce a restare al comando ma solo con 6 centesimi di vantaggio sue ne aveva 66 all’ultimo rilevamento. Ora Strolz 12.56: Ryding all’intermedio ha un vantaggio di 56 centesimi 12.54: Errore dopo l’intermedio per Pertl che perde tanti decimi ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Maribor in DIRETTA: Marta Bassino guida davanti a Gisin e Vlhova - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: Noel cerca la prima vittoria Gross e Moelgg a caccia di rimonte. Seconda… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom gigante #KranjskaGora 2021 #scialpinofemminile - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: Noel mette in fila i rivali del primo gruppo! Alex Vinatzer vuole il ris… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #Flachau 2021 #scialpinomaschile -