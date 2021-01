“Giulio Regeni è trevigliese”: l’aula studio dell’ex Upim prenda il suo nome (Di sabato 16 gennaio 2021) “Prende il via da oggi un passaparola sui social per l’intitolazione di un’aula studio a Treviglio a Giulio Regeni” afferma Laura Rossoni, consigliere del Partito Democratico al Comune di Treviglio. “Nell’ultimo consiglio comunale, lo scorso 22 dicembre, abbiamo presentato questa proposta con una mozione, sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, chiedendo che fosse condivisa dall’intera aula – prosegue Rossoni -. L’occasione è stata la conclusione delle indagini che provano, senza ombra di dubbio, che un ragazzo italiano senz’altra colpa che essere andato a studiare in un Paese straniero, sia stato rapito e torturato fino alla morte dai servizi segreti egiziani. È il primo italiano ucciso per torture in tempo di pace dalla fine della seconda guerra mondiale. Una tragedia immane che ci lascia un monito sulla fragilità della ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021) “Prende il via da oggi un passaparola sui social per l’intitolazione di un’aulaa Treviglio a” afferma Laura Rossoni, consigliere del Partito Democratico al Comune di Treviglio. “Nell’ultimo consiglio comunale, lo scorso 22 dicembre, abbiamo presentato questa proposta con una mozione, sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, chiedendo che fosse condivisa dall’intera aula – prosegue Rossoni -. L’occasione è stata la conclusione delle indagini che provano, senza ombra di dubbio, che un ragazzo italiano senz’altra colpa che essere andato a studiare in un Paese straniero, sia stato rapito e torturato fino alla morte dai servizi segreti egiziani. È il primo italiano ucciso per torture in tempo di pace dalla fine della seconda guerra mondiale. Una tragedia immane che ci lascia un monito sulla fragilità della ...

L’evento era stato promosso dal consigliere Scapin, che ha illustrato le due mozioni, sui diritti umani, presentate in Comune ...

Cernusco intitolerà una via a Giulio Regeni

Dopo aver conferito la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, Cernusco sul Naviglio si impegna a intitolare una via o uno spazio pubblico a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato e uc ...

L’evento era stato promosso dal consigliere Scapin, che ha illustrato le due mozioni, sui diritti umani, presentate in Comune ...Dopo aver conferito la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, Cernusco sul Naviglio si impegna a intitolare una via o uno spazio pubblico a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato e uc ...