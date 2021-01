Giulia Michelini | chi è il figlio Giulio Cosimo e quanti anni ha

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021), l’attrice romana protagonista della serie tv “Rosy Abate”, ha avuto una 19oggi ha 16ed è molto legato alla mamma tant’è che spesso li scambiano per fratello e sorella. Il padre disi chiama Giorgio Cerasuolo, istruttore di vela spesso in giro per il mondo, con cuiè stata 7. Pare che Cerasuolo veda ilmolto poco proprio a causa del suo lavoro.è appassionato di sport come la vela e il surf, passione che condivide con la mamma, insieme ai viaggi. Laha rivelato in un’intervista che inizialmente aveva deciso di non tenere il bambino proprio per la ...