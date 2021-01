EMA Leaks | problemi vaccino Pfizer Report | Integrità mRna più bassa di trials

Ultime Notizie dalla rete : EMA Leaks

EMA Leaks, problemi sul vaccino Pfizer. Report scopre che "integrità mRna dei lotti più bassa di trials". Caso risolto, ma ora si teme manipolazione ...Il sospetto è quello di un piano per affossare i vaccini seminando il panico tra i cittadini europei e inducendoli a rifiutare le inoculazioni anti-Covid. A farlo capire è l'Agenzia Europea per il Far ...