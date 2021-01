Dpcm 14 gennaio 2021, le Faq: cosa si può fare in zona gialla, rossa e arancione? (Di sabato 16 gennaio 2021) Archiviato il decreto di Natale, l’Italia torna ad adottare le zone a colori per classificare il rischio di contagio da Coronavirus in ogni regione. Nell’ultimo Dpcm approvato al governo, e che sarà valido fino al 15 febbraio, ci sono poche novità rispetto alle attività consentite per ogni singola fascia di colori. Le domande e le risposte sul Dpcm del 14 gennaio Che cosa non cambia? Come stabilito in precedenza, rimane in vigore la stretta sulla vita notturna con il coprifuoco che va dalle 22 di sera alle 5 del mattino. Fino al 15 febbraio rimangono ancora chiusi piscine, palestre e impianti sciistici. Che cosa cambia? L’Italia torna a colorarsi a zone. Per ogni Regione saranno in vigore le regole corrispondenti per quel colore: zona ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Archiviato il decreto di Natale, l’Italia torna ad adottare le zone a colori per classificare il rischio di contagio da Coronavirus in ogni regione. Nell’ultimoapprovato al governo, e che sarà valido fino al 15 febbraio, ci sono poche novità rispetto alle attività consentite per ogni singola fascia di colori. Le domande e le risposte suldel 14Chenon cambia? Come stabilito in precedenza, rimane in vigore la stretta sulla vita notturna con il coprifuoco che va dalle 22 di sera alle 5 del mattino. Fino al 15 febbraio rimangono ancora chiusi piscine, palestre e impianti sciistici. Checambia? L’Italia torna a colorarsi a zone. Per ogni Regione saranno in vigore le regole corrispondenti per quel colore:...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - sbonaccini : #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo… - team_world : In vigore da domani il nuovo Dpcm, ecco le norme e i divieti da rispettare fino al 5 marzo 2021 ?? - asjagrimani98 : RT @leledili: Ecco le nuove FAQ del governo sul DPCM in vigore dal 16 gennaio ovvero oggi (fonte Sky TG24). Mi sembra abbastanza chiaro che… - protcivlignano : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il contenimen… -