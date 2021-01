DIRETTA Lucchese Renate tv e streaming video: prima contro ultima (Di sabato 16 gennaio 2021) DIRETTA dell’incontro tra Lucchese e Renate, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C. Lucchese calcio (Facebook)In programma presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, alle ore 15, l’incontro valido per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C, girone A, tra Lucchese e Renate. Padroni di casa ultimi in classifica, hanno ripreso la stagione con un incoraggiante pareggio sul campo del Lecco. Ma l’ultimo posto in classifica resta purtroppo una certezza, ed occorrono punti per evitare l’abisso ed una retrocessione che si farebbe sempre più probabile. Dall’altra parte il Renate, saldamente in prima posizione con sette punti di vantaggio sul Como, secondo in classifica. ... Leggi su chenews (Di sabato 16 gennaio 2021)dell’intra, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C.calcio (Facebook)In programma presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, alle ore 15, l’invalido per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C, girone A, tra. Padroni di casa ultimi in classifica, hanno ripreso la stagione con un incoraggiante pareggio sul campo del Lecco. Ma l’ultimo posto in classifica resta purtroppo una certezza, ed occorrono punti per evitare l’abisso ed una retrocessione che si farebbe sempre più probabile. Dall’altra parte il, saldamente inposizione con sette punti di vantaggio sul Como, secondo in classifica. ...

