Coronavirus, i numeri in chiaro. Taliani: «Gli anziani dovrebbero andare nei negozi in fasce protette» (Di sabato 16 gennaio 2021) Non è facile capire attualmente in che direzione vada la pandemia in Italia. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono circa 16 mila e i decessi 475. Circa due settimane fa, il 1 gennaio 2021, i contagi registrati erano stati 22.211 e i decessi 462. Da allora i dati hanno oscillato, in un modo e nell'altro, senza prendere una direzione definitiva. «A guardar grossolanamente i dati di oggi si vede qualche miglioramento», dichiara a Open Gloria Taliani, infettivologa e ordinaria di Malattie infettive all'università La Sapienza di Roma. «Aumentano i guariti, diminuiscono i pazienti in terapia intensiva dell'1.4%, diminuiscono dell'1.2% i ricoverati con sintomi e aumentano di poco – dello 0.6% – i dati relativi a morti, e questo è l'unico elemento preoccupante. I nuovi casi giornalieri sono in una tendenza alla diminuzione, ma c'è uno stato di stabilità nella ...

