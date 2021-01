“C’è posta per te”, occhi puntati sul postino Andrea Offredi. Per lui non è la prima volta in tv: ecco dove l’abbiamo rivisto (Di sabato 16 gennaio 2021) C’è posta per te ha debuttato lo scorso sabato 9 gennaio. E per il programma di Maria De Filippi è stato subito un grande successo dalle 21.14 alle 00.39 Canale 5 ha ottenuto 6.271.000 telespettatori con il 28% di share. Nonostante il Coronavirus la trasmissione non è stata stravolta anche per dare un senso di normalità. I partecipanti, infatti, si abbracciano, il postino alla consegna usa l’igienizzante e fa togliere la busta da un contenitore apposito, l’ospite non saluta la conduttrice e i protagonisti delle storie. Piccoli accorgimenti che però hanno diviso il pubblico. Molti, infatti, hanno sollevato un polverone: “Comunque due pesi e due misure – è uno dei commenti piovuti su Twitter durante la messa in onda -. A C’è posta per te zero mascherine, zero distanziamento, pubblico appiccicato e vastissimo. Tutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) C’èper te ha debuttato lo scorso sabato 9 gennaio. E per il programma di Maria De Filippi è stato subito un grande successo dalle 21.14 alle 00.39 Canale 5 ha ottenuto 6.271.000 telespettatori con il 28% di share. Nonostante il Coronavirus la trasmissione non è stata straanche per dare un senso di normalità. I partecipanti, infatti, si abbracciano, ilalla consegna usa l’igienizzante e fa togliere la busta da un contenitore apposito, l’ospite non saluta la conduttrice e i protagonisti delle storie. Piccoli accorgimenti che però hanno diviso il pubblico. Molti, infatti, hanno sollevato un polverone: “Comunque due pesi e due misure – è uno dei commenti piovuti su Twitter durante la messa in onda -. A C’èper te zero mascherine, zero distanziamento, pubblico appiccicato e vastissimo. Tutto ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - greysonelove : @amoamodomio @______Angelica_ Non è che era il bar della signora di c'è posta per te? - famelicosa : RT @yleniaindenial: Maria De Filippi sta mandando avanti C'è Posta per Te senza plexiglass e con il pubblico in studio questi non riescono… - bohemiennepao : RT @yleniaindenial: Maria De Filippi sta mandando avanti C'è Posta per Te senza plexiglass e con il pubblico in studio questi non riescono… -

