Yara, Cassazione accoglie ricorso Bossetti/ “Reperti dimostreranno che non ho ucciso” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Caso Yara Gambirasio: si riaccendono le speranze per Massimo Bossetti dopo decisione della Cassazione. L'uomo intenzionato a dimostrare sua innocenza Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021) CasoGambirasio: si riaccendono le speranze per Massimodopo decisione della. L'uomo intenzionato a dimostrare sua innocenza

AnsaLombardia : Yara: difesa, richiesta revisione prima analisi reperti. Lo dichiara legale Bossetti dopo ricorso accolto in Cassaz… - Notiziedi_it : Il caso Yara Gambirasio, la Cassazione accoglie il ricorso di Bossetti sull’esame dei reperti - MarekNapoli : RT @CerchiamoDenise: ?? Il caso Yara Gambirasio, la Cassazione accoglie il ricorso di Bossetti sull'esame dei reperti I giudici hanno annul… - ansa_lombardia : Yara: Cassazione annulla con rinvio 'no' accesso reperti Dna - AnsaLombardia : Yara: Cassazione annulla con rinvio 'no' accesso reperti Dna. Accolto ricorso difesa Bossetti, ci sarà nuovo esame… -