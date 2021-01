WhatsApp posticipa di 3 mesi le nuove norme sulla privacy

Agenzia_Ansa : WhatsApp posticipa le nuove norme privacy di 3 mesi #ANSA - MediasetTgcom24 : Polemiche su privacy, WhatsApp posticipa di 3 mesi le nuove regole #WhatsApp - 87_smi : RT @sole24ore: WhatsApp posticipa di 3 mesi nuove regole sulla privacy - CdT_Online : WhatsApp posticipa di 3 mesi nuove regole sulla privacy - _mrbyte : RT @sole24ore: WhatsApp posticipa di 3 mesi nuove regole sulla privacy -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp posticipa

WhatsApp ha deciso di posticipare di tre mesi l'entrata in vigore della nuova privacy policy, assicurando come i dati personali degli utenti rimangano comunque al sicuro.Facebook posticipa di tre mesi la data per rivedere e accettare i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp. Lo annuncia la stessa WhatsApp sottolineando che "l'8 febbraio nessun account sarà sospeso o ...