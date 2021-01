Vaccini anti-Covid: 29% di dosi in meno da Pfizer. Conte: “Un milione di vaccinati” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione procede nonostante la crisi di governo, ma non mancano degli intoppi che rischiano di rallentare il percorso di uscita dalla pandemia di coronavirus. La Pfizer-BioNTech ha annunciato che l’Europa vedrà una riduzione delle forniture, a causa delle ristrutturazioni nel laboratorio di produzione in Belgio. All’Italia, in particolare, arriverà il 29% in meno, come annunciato dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Le vaccinazioni nel Paese procedono comunque bene, un traguardo per cui si è rallegrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che annuncia il superamento di un milione di dosi somministrate. Pfizer: ridotte le dosi di vaccino inviate La casa farmaceutica Pfizer-BioNTech, produttrice del vaccino ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione procede nonostante la crisi di governo, ma non mancano degli intoppi che rischiano di rallentare il percorso di uscita dalla pandemia di coronavirus. La-BioNTech ha annunciato che l’Europa vedrà una riduzione delle forniture, a causa delle ristrutturazioni nel laboratorio di produzione in Belgio. All’Italia, in particolare, arriverà il 29% in, come annunciato dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Le vaccinazioni nel Paese procedono comunque bene, un traguardo per cui si è rallegrato il presidente del Consiglio Giuseppe, che annuncia il superamento di undisomministrate.: ridotte ledi vaccino inviate La casa farmaceutica-BioNTech, produttrice del vaccino ...

