Trasporto aereo cinese in pieno recupero

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gli aeroporti cinesi hanno subito di meno l’impatto della pandemia rispetto al resto del mondo. La perdita del traffico-secondo i dati resi dalla Caac– Civil Aviation Administration of China – è stata di 420 milioni di passeggeri corrispondente a -36,7%. Al contenimento della flessione ha contribuito certamente ilregistrato nel quarto trimestre 2020 delle compagnie aeree sulle rotte domestiche, su cui ha viaggiato appena il 5% in meno di passeggeri rispetto al periodo corrispondente del 2019. Secondo le previsioni fornite dalla Caac, nel 2021 in Cina arriverà a viaggiare il 90% del traffico pre-Covid. Inoltre, entro la fine del 2025, ilcivilepotrebbe superare, in termini di volume, quello degli Stati Uniti e attestarsi al primo posto a livello mondiale.