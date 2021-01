Tottenham, Mourinho: “Bale? Non abbiamo ancora parlato del suo futuro” (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Inghilterra i rumors sono sempre più insistenti e le prestazioni in campo non agevolano la situazione. Gareth Bale in questa sua seconda vita da Spurs non ha ancora convinto pienamente anche in virtù del suo recente passato al Real Madrid. Si discute sulla sua possibile permanenza a Londra data per complicata secondo le ultime indiscrezioni. Voci messe a tacere dallo stesso tecnico del Tottenham José Mourinho: “Del futuro di Bale non se n’è discusso nemmeno un secondo“. “Tutti sappiamo che nelle ultime due stagioni al Real Madrid non è stato facile per lui – ha aggiunto Mou –, andiamo passo per passo e cerchiamo di tirare fuori il meglio da Gareth“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Inghilterra i rumors sono sempre più insistenti e le prestazioni in campo non agevolano la situazione. Garethin questa sua seconda vita da Spurs non haconvinto pienamente anche in virtù del suo recente passato al Real Madrid. Si discute sulla sua possibile permanenza a Londra data per complicata secondo le ultime indiscrezioni. Voci messe a tacere dallo stesso tecnico delJosé: “Deldinon se n’è discusso nemmeno un secondo“. “Tutti sappiamo che nelle ultime due stagioni al Real Madrid non è stato facile per lui – ha aggiunto Mou –, andiamo passo per passo e cerchiamo di tirare fuori il meglio da Gareth“. SportFace.

