Tenta il suicidio con il gas di scarico dell' auto | salvato 70enne

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Uomoilcon il gas di. Sarebbero bastati pochi attimi in più e l'uomo non ce l'avrebbe fatta. Per fortuna i Carabinieria Stazione di San Martino Valle Caudina, ...

user_tv : L'intervento degli uomini dell'Arma - canale58 : Cronaca - Tenta il suicidio con il gas di scarico dell’auto: salvato in extremis - TV7Benevento : TENTA IL SUICIDIO CON IL GAS DI SCARICO DELL’AUTO: 70ENNE SALVATO IN EXTREMIS DAI CARABINIERI.... - GazzettAvellino : Tenta il suicidio con i gas di scarico dell’auto, salvato dai Carabinieri a San Martino Valle Caudina. - puntomagazine : Con l’intento di farla finita, l’anziano aveva sigillato con degli stracci bagnati il finestrino da dove aveva fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta suicidio

Ottopagine

Sarebbero bastati pochi attimi in più e l’uomo non ce l’avrebbe fatta. Per fortuna i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, allertati telefonicamente da un familiare, sono immediatam ...Sarebbero bastati pochi attimi in più e l’uomo non ce l’avrebbe fatta. Per fortuna i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, allertati telefonicamente da un familiare, sono immediatam ...