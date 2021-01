Successo per la missione Ns-14 di Blue Origin (Di venerdì 15 gennaio 2021) missione compiuta per Mannequin Skywalker; la missione Ns-14 della compagnia spaziale privata americana Blue Origin che fa capo al fondatore di Amazon, Jeff Bezos è stata un Successo. Il lancio del razzo New Shepard è avvenuto intorno alle 18, ora italiana, del 14 gennaio 2021 dal sito di lancio della compagnia nel Texas occidentale. Tutto si è svolto come previsto, con la separazione della capsula, atterrata con i paracadute dopo un breve volo suborbitale di qualche minuto e, soprattutto, con il rientro autonomo sulla piazzola d'atterraggio anche dello stesso razzo principale.La missione è stata un volo di test per una serie di miglioramenti apportati alla capsula destinata a portare turisti spaziali in voli suborbitali oltre la linea di Karman, l'ideale linea di confine tra ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021)compiuta per Mannequin Skywalker; laNs-14 della compagnia spaziale privata americanache fa capo al fondatore di Amazon, Jeff Bezos è stata un. Il lancio del razzo New Shepard è avvenuto intorno alle 18, ora italiana, del 14 gennaio 2021 dal sito di lancio della compagnia nel Texas occidentale. Tutto si è svolto come previsto, con la separazione della capsula, atterrata con i paracadute dopo un breve volo suborbitale di qualche minuto e, soprattutto, con il rientro autonomo sulla piazzola d'atterraggio anche dello stesso razzo principale.Laè stata un volo di test per una serie di miglioramenti apportati alla capsula destinata a portare turisti spaziali in voli suborbitali oltre la linea di Karman, l'ideale linea di confine tra ...

javierzanetti : “È stato un piacere incontrare virtualmente la classe della ventunesima edizione del FIFA Master per raccontare la… - Azione_it : Non è accettabile che il Parlamento sia indifferente a quello che è successo ieri. La situazione della maggioranza… - Avvenire_Nei : Di chi è #Signal l'app che sta conquistando le persone in fuga da WhatsApp e come fa a sostenersi. Il suo successo… - Miss_FrancyM : @DavideVi20 Ahahahahah dio che ridere quel film... c'era la tizia 70enne con cui vivevo in Argentina che dopo aver… - reptaylordidit : la 1989 era è stata un successo per Taylor in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Successo per Social Media Marketing: la nuova frontiera del successo per le squadre di calcio Pianetalecce WandaVision, Paul Bettany promette: "Presto saprete se Visione è ancora vivo"

La nuova serie Disney+ dovrà chiarire anche il destino di Visione, ucciso da Thanos in Avengers: Endgame e adesso apparentemente vivo ...

Fabio Concato, oggi esce “Musico Ambulante”: doppia raccolta di grandi successi

Oggi, 15 gennaio 2021, esce il nuovo disco di Fabio Concato. Il titolo è "Musico Ambulante": si tratta di una raccolta di 22 brani ...

La nuova serie Disney+ dovrà chiarire anche il destino di Visione, ucciso da Thanos in Avengers: Endgame e adesso apparentemente vivo ...Oggi, 15 gennaio 2021, esce il nuovo disco di Fabio Concato. Il titolo è "Musico Ambulante": si tratta di una raccolta di 22 brani ...