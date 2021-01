Soccorso alpino Lega | nuove norme per un servizio indispensabile

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il consigliere regionale Andrea Cane PIEMONTE Una buona notizia per la montagna piemontese arriva da Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, dove si sta concludendo l'iter della proposta di ...

rigo_debora : RT @CAI150: 'Tutto il Soccorso Alpino e Speleologico ricorda con affetto e tristezza Claudio Rossi, un tecnico del @CnsasLombardia che ha… - newsbiella : Dal Nord Ovest - Scialpinista e tecnico del Soccorso Alpino travolto da una valanga - CAI150 : 'Tutto il Soccorso Alpino e Speleologico ricorda con affetto e tristezza Claudio Rossi, un tecnico del… - CryAntonino : RT @emergency_live: Montagna, è pericolo valanghe: le regole di sicurezza e prevenzione del Soccorso Alpino CNSAS @cnsas_official @CnsasLo… - solops : Le regole per godersi la montagna in inverno nonostante la pandemia di covid: la campagna di Regione Piemonte, Arpi… -

Ultime Notizie dalla rete : Soccorso alpino

L'Arena

Il Consiglio regionale del Piemonte sta concludendo l’iter della proposta di legge che andrà a impattare sulle norme in materia di Soccorso alpino.I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno recuperato uno scialpinista sepolto da una valanga in Val Varaita, comune di Bellino (Cn), alla base degli ultimi risalti che conducono in ...