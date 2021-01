Scuole superiori, il Tar decide: in Emilia-Romagna si torna in classe (Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – Il Tar dell’Emilia-Romagna ha dato ragione ai ricorrenti contro la chiusura delle scuole superiori. I giudici amministrativi hanno infatti deciso di sospendere l’ordinanza regionale dell’8 gennaio che ha prolungato la Dad in Emilia-Romagna al 100%. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – Il Tar dell’Emilia-Romagna ha dato ragione ai ricorrenti contro la chiusura delle scuole superiori. I giudici amministrativi hanno infatti deciso di sospendere l’ordinanza regionale dell’8 gennaio che ha prolungato la Dad in Emilia-Romagna al 100%.

