Scott Pilgrim vs The World The Game: il creatore del personaggio parla del DLC cancellato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dieci anni dopo la sua uscita originale, e sei dopo la sua scomparsa dagli store, Scott Pilgrim vs The World The Game torna disponibile, in versione "Complete" per PC, PlayStation 4 e Switch. Bryan Lee O'Malley, creatore del mondo di Scott Pilgrim, parla ora del DLC cancellato per il videogioco appena tornato in vendita rispondendo alla domanda di un fan su Twitter. "So che non sei stato lo sviluppatore né tantomeno fai parte del supporto tecnico, ma ho pensato che magari potessi sapere la risposta a un mio quesito. Ho notato, nel trailer di lancio, gli sprite di Gideon e Lynette. Per caso sono boss utilizzabili in questa rerelease?" è la domanda rivolta al fumettista. La risposta non si è fatta attendere: "La risposta alla tua domanda ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dieci anni dopo la sua uscita originale, e sei dopo la sua scomparsa dagli store,vs TheThetorna disponibile, in versione "Complete" per PC, PlayStation 4 e Switch. Bryan Lee O'Malley,del mondo diora del DLCper il videogioco appena tornato in vendita rispondendo alla domanda di un fan su Twitter. "So che non sei stato lo sviluppatore né tantomeno fai parte del supporto tecnico, ma ho pensato che magari potessi sapere la risposta a un mio quesito. Ho notato, nel trailer di lancio, gli sprite di Gideon e Lynette. Per caso sono boss utilizzabili in questa rerelease?" è la domanda rivolta al fumettista. La risposta non si è fatta attendere: "La risposta alla tua domanda ...

