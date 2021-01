Salvini: 'Il Colle non subirà un governo Conte-Mastella' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arrivando al vertice del centrodestra, il leader della Lega Matteo Salvini dice di non credere a un governo con i 'responsabili'. 'Mi rifiuto di pensare che gli italiani e Mattarella possano subire un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arrivando al vertice del centrodestra, il leader della Lega Matteodice di non credere a uncon i 'responsabili'. 'Mi rifiuto di pensare che gli italiani e Mattarella possano subire un ...

fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - fanpage : Mattarella accetta le dimissioni delle ministro - fanpage : La leader di Fratelli d'Italia invoca le urne - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Salvini: 'Il Colle non subirà un governo Conte-Mastella' #matteosalvini - NeodiMatrix : RT @MediasetTgcom24: Salvini: 'Il Colle non subirà un governo Conte-Mastella' #matteosalvini -