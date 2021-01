Pensioni di invalidità 2021 | ultime sull’aumento | cosa potrebbe cambiare per gli esclusi?

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Non si placano le proteste sulledi, quanti non sono riusciti ad ottenere l’incremento al milione considerano completamente ingiusti i dettami che sono derivati post sentenza 152/2020. Purtroppo sebbene la sentenza sia stata definita storica perché ha permesso a differenti invalidi al 100% o inabili al lavoro di veder incrementare la pensione da 287 euro ad una pensione dignitosa per la sopravvivenza che é stata quantificata in 651 euro, molti sono rimastie soprattutto delusi. Già perché molti non avevano capito chi avrebbe ottenuto l’agognato aumento, paradossalmente anche diversi invalidi al 100% sono rimasti fuori dalla maggiorazione, ma lo hanno compreso solo in seguito non vedendo l’incremento sul proprio cedolinostico e gli arretrati. Molti di questi invalidi ...