"Osvaldo non sta bene". Orietta Berti, drammatica confessione a Verissimo: "Mio marito col Covid, l'ha avuto pesante" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Altro grande ritorno per Verissimo. Orietta Berti torna nello studio di Canale 5 da Silvia Toffanin. La cantante ha rilasciato un'intervista doppia con l'amica e collega Iva Zanicchi. Qui la Berti ha parlato del coronavirus e delle condizioni di salute del marito, anche lui colpito dal Covid. "Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l'ha avuto più pesante rispetto a me”. Poi la cantante si è soffermata sulla proposta arrivata dal direttore artistico di Sanremo, Amadeus. “Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Altro grande ritorno pertorna nello studio di Canale 5 da Silvia Toffanin. La cantante ha rilasciato un'intervista doppia con l'amica e collega Iva Zanicchi. Qui laha parlato del coronavirus e delle condizioni di salute del, anche lui colpito dal. "non sta ancora, speriamo si rimetta presto dalperché lui l'hapiùrispetto a me”. Poi la cantante si è soffermata sulla proposta arrivata dal direttore artistico di Sanremo, Amadeus. “Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa ...

