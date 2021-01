Niente test o quarantena per chi si vaccina: l'Ue apre al 'passaporto sanitario' per riprendere a viaggiare" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Su proposta della Grecia, i leader europei discuteranno giovedì prossimo della possibile introduzione di un 'passaporto' per i vaccinati che permetta di viaggiare nell'Ue senza restrizioni. L'idea ... Leggi su europa.today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Su proposta della Grecia, i leader europei discuteranno giovedì prossimo della possibile introduzione di un '' per iti che permetta dinell'Ue senza restrizioni. L'idea ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente test Sindaci del centrodestra: "Niente test rapidi agli studenti, Lunigiana ancora una volta dimenticata da Asl e Regione" La Gazzetta di Massa e Carrara Troppi contagi e troppi ricoveri: la Slovenia pensa a un lockdown totale

LUBIANA. Niente da fare, in Slovenia i conti non tornano. Troppi contagi e troppi ricoveri, sistema sanitario nazionale sotto stress e così il governo decide di prolungare lo stato di epidemia di altr ...

Lubiana, stato d’emergenza prorogato per altri 60 giorni

Confermate tutte le restrizioni. Gli esperti: nella terza ondata servirà il 10% in più di posti letto. Scuole chiuse: un gruppo di genitori ricorre alla Corte costituzionale ...

