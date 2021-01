Milan, Kalulu: “Esordio in Serie A una sorpresa, sono entrato subito in partita” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato così dell'improvviso Esordio in Serie A contro il Parma Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 15 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Pierre, difensore del, ha parlato così dell'improvvisoinA contro il Parma Pianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Kalulu: 'Esordio in @SerieA una sorpresa, sono entrato subito in partita' - #ACMilan #Milan… - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Kalulu a MTV: 'Subito orgoglioso del Milan, seguo i consigli di Ibra ma gioco il mio calcio. Desailly? Lusingato, ma non s… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Intervista di Kalulu che è la vera scoperta di questa prima parte di stagione ????? - PianetaMilan : .@acmilan, #Kalulu: '#Pioli ha fiducia in me, mi lascia molta libertà' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - GraziaMarocco : RT @MilanInter241: #Kalulu: 'Felicissimo di essere qui al #Milan. È il mio primo contratto da professionista. Paragone con Desailly? Un ono… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kalulu Milan, Cucchi: “Kalulu e Leao mi hanno impressionato. Su Ibrahimovic…” Pianeta Milan Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

Le possibili scelte di Di Francesco e Pioli per Cagliari-Milan: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 18^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Cagliari e Milan – valida per ...

Milan, Kalulu: “Pioli ha fiducia in me, mi lascia molta libertà”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Pierre Kalulu, difensore del Milan, si è detto molto soddisfatto del rapporto con l'allenatore Stefano Pioli ...

Le possibili scelte di Di Francesco e Pioli per Cagliari-Milan: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 18^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Cagliari e Milan – valida per ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Pierre Kalulu, difensore del Milan, si è detto molto soddisfatto del rapporto con l'allenatore Stefano Pioli ...