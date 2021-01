Matilde Brandi: «Con Marco Costantini è finita dopo il GF Vip» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Archiviata l’esperienza del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi non ha ritrovato al suo fianco il compagno Marco Costantini. «Quando sono uscita dalla casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava», ha raccontato la showgirl a Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 16 gennaio, ndr). Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 gennaio 2021) Archiviata l’esperienza del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi non ha ritrovato al suo fianco il compagno Marco Costantini. «Quando sono uscita dalla casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava», ha raccontato la showgirl a Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 16 gennaio, ndr).

MediasetTgcom24 : Matilde Brandi rivela: 'L'anello che aspettavo non è mai arrivato. Marco mi ha lasciata' #MatildeBrandi… - blogtivvu : Matilde Brandi dopo il #GFVip è stata lasciata dal marito con un messaggio: “E’ sparito” - maniconio : Quindi domani nel giro di qualche ora vedrò alla tv in sequenza Emma, Alessandra Amoroso, Leonardo e Matilde Brandi - YrunaMakeAWish : @martiraranans No è folle!Credo a breve mandino qualcuno a vedere se è tutto apposto qui perché ho dato un urlo che… - gossipblogit : Matilde Brandi a Verissimo: “Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata” -