Insetti, per l'Europa le tarme della farina essiccate sono commestibili: ora grilli e locuste in attesa di gudizio (Di venerdì 15 gennaio 2021) La dieta dei cittadini europei potrebbe presto arricchirsi di una nuova fonte di proteine: gli Insetti. Un'analisi dell'Efsa, Agenzia europea per la sicurezza alimentare, stabilisce che mangiare le larve essiccate di Tenebrio molitor non comporta pericoli per la salute. Si tratta della prima decisione su un alimento di questo tipo, che può tracciare la strada per un gran numero di prodotti simili. A finire sotto la lente d'ingrandimento dell'agenzia è stata la tarma della farina (Tenebrione mugnaio è infatti il nome scientifico), un coleottero di pochi millimetri che si annida soprattutto nel legno deteriorato e nei cibi a base di cereali. Le larve di questo insetto, già largamente utilizzate per nutrire il pollame o fare da esche nella pesca, possono essere consumate anche dall'uomo.

