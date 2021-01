I nuovi comportamenti di acquisto dei consumatori bergamaschi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un bergamasco su due nel 2020 ha acquistato anche online: è questo uno dei tanti dati che emergono della ricerca “ e i nuovi fabbisogni formativi delle imprese” realizzata da Format Research per conto dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Bergamo e dell’Ente Bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo. L’obiettivo dell’indagine è quello di rilevare il cambiamento degli stili di acquisto e di consumo dei consumatori residenti nella provincia di Bergamo, anche in funzione delle profonde modificazioni in atto nello scenario economico dominato dall’emergenza sanitaria che ha dato una spinta agli acquisti online e alla digital innovation. Tale studio ha permesso di analizzare a partire dal cambiamento degli stili di consumo le nuove esigenze formative (e nuove competenze) delle quali le imprese attualmente debbono ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un bergamasco su due nel 2020 ha acquistato anche online: è questo uno dei tanti dati che emergono della ricerca “ e ifabbisogni formativi delle imprese” realizzata da Format Research per conto dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Bergamo e dell’Ente Bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo. L’obiettivo dell’indagine è quello di rilevare il cambiamento degli stili die di consumo deiresidenti nella provincia di Bergamo, anche in funzione delle profonde modificazioni in atto nello scenario economico dominato dall’emergenza sanitaria che ha dato una spinta agli acquisti online e alla digital innovation. Tale studio ha permesso di analizzare a partire dal cambiamento degli stili di consumo le nuove esigenze formative (e nuove competenze) delle quali le imprese attualmente debbono ...

Bergamonews : - TitinaFracassi : RT @Zac7Redazione: #Abruzzo in #zonagialla, scuole aperte e 400 corse aggiuntive per agevolare i pendolari La Regione potenzia il servizio… - Nanoalto : RT @diemme751: @DiegoFusaro Bravo compagno Fusaro, a marzo ci saranno centinaia di migliaia di nuovi disoccupati che non potranno mettere u… - Martina50690593 : @ninetiesbish Ma io credo che Alfonso preferisca più mandare avanti i nuovi che i veterani.. basta vedere i comport… - draft : Com’è andato l’e-commerce nel 2020: +98,7% di ricerche online ma cambiano i comportamenti d’acquisto degli italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi comportamenti I nuovi comportamenti di acquisto dei consumatori in tempi di Covid http://www.larassegna.it Il premier Conte firma il nuovo Dpcm. Sicilia in "zona rossa": tutti i divieti dal 16 gennaio

Ristorazione. In zona arancione e rossa, dove probabilmente sarà collocata la Sicilia nelle prossime ore, è consentito l’asporto fino alle 22 e il domicilio senza limiti di orario. Sport. In zona ross ...

Il Paradiso delle Signore, trame del 18/01: Gabriella non si sente compresa da Bergamini

Durante l'episodio del 18 gennaio Gabriella e Salvatore troveranno una scusa per riavvicinarsi, ovvero prendersi cura di Agnese.

Ristorazione. In zona arancione e rossa, dove probabilmente sarà collocata la Sicilia nelle prossime ore, è consentito l’asporto fino alle 22 e il domicilio senza limiti di orario. Sport. In zona ross ...Durante l'episodio del 18 gennaio Gabriella e Salvatore troveranno una scusa per riavvicinarsi, ovvero prendersi cura di Agnese.