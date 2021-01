DualSense di PS5 in diverse colorazioni? Avvistate delle cover non ufficiali

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Al momento, Sony non offre varianti di coloreper il controllerdi PS5, ma i giocatori alla ricerca diforse hanno trovato la soluzione. Decor Evolve ha messo in venditaa $ 10 in 10, per la felicità di tutti coloro che vorrebbero un controller più personale, ma resta da vedere se Sony consentirà all'azienda di continuare a venderle. A novembre, è stato riferito che Sony aveva costretto un produttore a cambiare nome e smettere di venderePS5 personalizzate. Secondo il produttore, Sony ha sostenuto che la sua "proprietà intellettuale si estendeva alle", minacciando di portare la questione in tribunale. Leggi altro...

Eurogamer_it : #DualSense di #PS5: avvistate cover non ufficiali di diverse colorazioni. - spaziogames : Sony li butterà giù come fatto in passato? #PS5 #DualSense - alisander91 : PS5: Decor Evolve presenta le skin colorate per i DualSense -

Nuove cover DualSense di PS5 sono state messe in vendita da Decor Evolve, rendendo economico e facile il processo di sostituzione.