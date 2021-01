Coronavirus | i contagi in Campania del 15 gennaio | Rt basso ma aumentano i ricoveri

Corriere : Impennata di contagi a Tokyo, il Giappone verso una stretta delle misure anti-Covid - RaiNews : Appello ai presidenti delle Regioni a rispettare la classificazione in zona rossa, arancione o gialla #Speranza… - ispionline : I contagi da #Covid19 nel mondo aumentano: gli effetti negativi sull’#economia si traducono in aumento del #debito… - KinmenQuemoy : #Coronavirus #Gb, quasi 56mila contagi e 1.280 morti - MariMario1 : RT @tempoweb: #Coronavirus: diminuiscono contagi, morti e terapie intensive #bolletino #15gennaio #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi

C’è un decesso per Covid-19, in provincia di Agrigento, a Santa Margherita Belice, e altri 44 nuovi positivi, 22 dei quali nella sola città di Agrigento, dove negli ultimi giorni c’è stato un ...PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia sarà “zona rossa” dalla mezzanotte tra sabato e domenica (17 gennaio) per due settimane (fino a domenica 31 gennaio). Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente ...