Chef Giorgio Locatelli: "La situazione è tragica e Renzi apre la crisi? Ma perché non va a lavorare? Mi cadono le p***e"

"Quando vedo che in Italia in questo momento così difficile aprono una crisi, mi cadono le p…! In Inghilterra scoppierebbe un casino, non so cosa gli farebbero. Ma Renzi non se ne doveva andare tempo fa? perché non va a lavorare con tutti gli altri?". A dirlo è lo Chef Giorgio Locatelli, anche giudice di MasterChef, commentando la protesta "#Ioapro" indetta oggi da alcuni ristoratori contro le misure anti-Covid, per la quale molti terranno le serrande aperte nel corso della giornata anche oltre l'orario concesso dai provvedimenti di legge. "Eppure è stato dimostrato che la gente nei ristoranti è molto distanziata nel mangiare, e che non è certo la ristorazione la causa del virus, anche qui in Inghilterra", aggiunge

