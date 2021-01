Can Yaman e il flirt con Diletta Leotta: «Fatti miei. Punto». E lascia Twitter (Di venerdì 15 gennaio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta: il gossip del momento è servito. I rumors sono tutti per loro: l’attore turco è fidanzato con la conduttrice italiana? C’è del tenero tra i due? I fan insistono, vorrebbero una risposta e chiedono chiarimenti. Ma non mancano anche accuse e commenti negativi. Questa volta, però, a dire basta è proprio il divo di DayDreamer che sui social lancia una risposta che non lascia dubbi. Can Yaman: l’attore turco neofidanzato di Diletta Leotta guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Can: il gossip del momento è servito. I rumors sono tutti per loro: l’attore turco è fidanzato con la conduttrice italiana? C’è del tenero tra i due? I fan insistono, vorrebbero una risposta e chiedono chiarimenti. Ma non mancano anche accuse e commenti negativi. Questa volta, però, a dire basta è proprio il divo di DayDreamer che sui social lancia una risposta che nondubbi. Can: l’attore turco neofidanzato diguarda le foto ...

rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Agenzia_Ansa : Auguri a Kabir Bedi, 75 anni per la tigre di Mompracem Conquistò l'Italia con #Sandokan. Si prepara remake con Can… - Luca190499 : RT @LaRonnie_: Le vecchie a Can Yaman dopo aver scoperto che sta con la Leotta - Caterin10184381 : @Le_Yamanine @canyaman1989 @guldemcan @cuneytsayil @ilkerbilgi @samish80 @aydan_m_ @1Sanaat @c_ofcanyaman… -